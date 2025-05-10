榮惠墨西哥辦公室擬8月進駐 續關注稅率對價格影響

PCB設計廠榮惠-KY（6924）董事長劉世璘指出，車用市場策略仍照原訂計畫來走，墨西哥辦公室預計8月進駐，業務銷售據點尚在登記成立中，墨西哥市場為未來重點發展區域，相關進展將持續推動。至於美國關稅議題則持續關注稅率對價格影響。

劉世璘指出，目前榮惠交貨以東南亞為主，並無直接出口至美國，惟下游客戶仍有部分間接出口至美國，未來稅率談定後，客戶是否要求降價，仍在密切關注中，未來將與客戶保持密切聯繫，持續追蹤稅率變動對價格的影響。

榮惠日前公布第1季合併財報，營收新台幣4.44億元，較去年同期3.88億元成長14.4%，歸屬母公司稅後淨利與每股稅後純益分別為2,743萬元與1.32元，更較去年同期1,985萬元與1.05元分別成長38.2%與25.7%，劉世璘指出，AI伺服器將從5月起轉強，可望帶動第2季營收成長動能。

此外，榮惠2025年4月營收1.33億元，年減少5.29%，累計1至4月營收5.77億元，較去年同期5.29億元成長9.14%，財務長吳建芳表示，4月營收略為下滑主因AI伺服器產品出貨遞延與客戶正常庫存調整。

根據榮惠所公布的2025年第1季財報，營業毛利為8,702萬元，略高於去年同期的8,131萬元，營業利益則略微下降至2,968萬元，與去年同期的3,065萬元相當。該季業外收益表現明顯改善，淨收益675萬元，遠優於去年同期的業外虧損628萬元，主要受惠於外幣兌換收益轉正。

現金流方面，榮惠說明，2025年第1季營業活動淨現金流入達到1.55億元，為去年同期的4倍，顯示公司應收帳款管理與營運效能持續提升，期末現金與約當現金餘額也從2024年底的3.4億元上升至5.1億元，顯示財務體質持續優化。