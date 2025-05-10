遭指個資賣罷團牟利 電信三雄齊發聲明澄清

針對議員指出，民眾收到「罷團傳送簡訊」，疑個資遭電信業者販售牟利，3大電信今天晚間發布聲明澄清，一向嚴格恪守「個人資料保護法」規範，絕無提供客戶行動電話號碼或任何個資給簡訊代理商或任何團體發送簡訊。

針對有議員指出，民眾反映無故收到「罷團傳送簡訊」，認為個資遭電信業者販售牟利，3大電信今天晚間陸續發布聲明澄清。

針對部分媒體報導電信業者疑和簡訊代發業者合作洩漏客戶個人資料，中華電信聲明指出，對於客戶個人資料，一向嚴格恪守「個人資料保護法」規範，絕無提供客戶行動電話號碼或任何個資予簡訊代理商或任何團體發送簡訊。

中華電強調，公司僅提供企業客戶商業簡訊發送服務，由企業客戶或簡訊代理商自行輸入欲傳送商業簡訊的門號清單進行發送，並需符合電信相關法規的規定。

台灣大表示，一向以保護用戶資料為首要原則，嚴格遵守「個人資料保護法」及相關法規辦理，並未提供任何用戶電話號碼或個人資料給任何團體或個人用於發送相關簡訊。

遠傳也指出，公司恪遵個人資料保護法及通訊保障及監察法相關規定，未曾也不會洩漏個資提供特定團體發送簡訊；遠傳提供的簡訊服務，發送名單由客戶提供，而非電信業者提供；這一點日前簡訊代發業者也已說明澄清此事。

遠傳說明，保障客戶秘密通訊、隱私權及個人資料安全是經營的最高原則，認真落實相關防護制度，通過多項ISO認證，也經主管機關定期查核審驗，敬請客戶放心。