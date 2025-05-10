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18A製程吸引目光 英特爾、微軟傳談代工合約

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

南韓媒體報導，英特爾（Intel）據傳和微軟洽談簽署以18A先進製程生產晶片的大規模晶圓代工合約後，也吸引輝達（NVIDIA）和Google等科技巨擘的興趣，挑戰台積電（2330）的霸主地位。科技網站Wccftech更形容，這可能是18A製程的「iPhone時刻」。

朝鮮日報報導，英特爾已與微軟簽署18A製程的晶圓代工合約，也正與輝達和Google洽談18A製程，可能以18A製程，作為台積電N2製程的替代選項。

英特爾在最近舉辦的Direct Connect活動中，表示18A製程是美國最先進的晶片製程，一些報導還指稱效能與台積電的N2製程相匹敵。

朝鮮日報引述產業人士指出，英特爾18A製程晶片預定今年下半年穩定量產的階段。

產業分析師曾表示，英特爾追求1奈米製程似乎不切實際，但英特爾多次重申有信心。

英特爾一名代表說，18A目前位於風險試產階段，預計今年內進入量產。

英特爾新任執行長陳立武出任不久，Wccftech指出，據傳在陳立武的願景下，英特爾將把關鍵焦點放在電子設計自動化（EDA）、封裝以及晶圓代工。

美國科技巨頭會對18A製程有興趣的原因，包括尋求降低地緣政治風險與緩解關稅壓力。

報導指出，隨著川普揚言祭出半導體關稅，大企業面臨風險，英特爾的供應鏈相較於台積電和三星電子似乎更加多元化。

英特爾若能讓18A製程穩定量產，預料將能取得地緣政治優勢。

台積電 晶圓代工 英特爾

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