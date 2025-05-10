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輝達推降規AI晶片 晶圓一哥可望受惠

經濟日報／ 編譯簡國帆、記者鐘惠玲／綜合報導

路透引述知情人士的話報導，輝達（NVIDIA）計劃在未來兩個月內，在中國大陸市場推出H20人工智慧（AI）晶片的降規版，以因應美國的出口管制。外界預期，若此案成真，與輝達長期合作的晶圓代工廠台積電（2330）可望受惠。

知情人士透露，輝達已通知中國大陸的主要雲端運算供應商等大客戶，7月推出降規版H20晶片，是輝達維持在大陸市場地位所做的最新嘗試。

輝達拒絕發表評論，美國商務部沒有立即回應路透記者的置評請求。根據輝達年報，2024財年營收，約有13.1％來自於大陸市場貢獻。輝達執行長黃仁勳預計下周訪台，並在台北國際電腦展發表主題演講。外界預期，除了公布台灣總部地點，包括出口管制、關稅議題與台廠供應鏈合作等，都是產業關注焦點。

拜登政府先前對出口大陸AI晶片設下運算能力限制，輝達設計H100的降規版晶片H20。根據路透報導，今年初至今輝達已累積價值180億美元的H20訂單。近期川普政府又宣布晶片出口到大陸前須先取得許可證，形同封殺H20在大陸市場。

報導指出，輝達將重新修改晶片設計，將導致效能比H20大幅降級，包括記憶體容量大幅減少。另一名消息人士說，下游客戶有可能修改模組配置，以調整晶片的效能水準。

輝達在截至1月26日的去年度，中國市場營收額170億美元，占其營收13%。美宣布管制輝達H20等晶片出口後，黃仁勳除訪問大陸，強調市場重要性，也呼籲川普政府放寬晶片出口限制，維持美國AI領域霸主地位。

晶片 輝達

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