聯發科供應商大會熱身 揪伴搶AI運算商機

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

2025台北國際電腦展（Computex 2025）即將開展，聯發科（2454）昨（9）日先行舉辦年度供應商大會，共同營運長顧大為表示，無論是邊緣AI或是雲端AI，都需要強大供應鏈的持續突破與支持，聯發科期待透過與優秀供應鏈夥伴們的緊密合作，為全球客戶與消費者帶來更多AI創新。

聯發科以「Stronger Together- Build tomorrow's AI ecosystem with MediaTek」為主題，分享聯發科關鍵運算、AI、聯網技術和跨產品線的優勢，展現在AI領域領先決心。聯發科已站穩全球智慧手機晶片出貨量龍頭，進行多元化業務發展，擴大營收來源，掌握AI帶動的各種邊緣裝置與雲端運算的商機。

台北國際電腦展即將開展，業界傳出聯發科今年將展出與輝達（NVIDIA）合作，採Arm架構的個人電腦處理器N1X和N1，N1X為桌上型電腦產品，N1則為筆記型電腦，助輝達深入Windows-on-Arm生態系統，上市時間可能在2026年。

在邊緣裝置方面，聯發科去年第4季推出首款以3奈米製程打造的旗艦手機晶片天璣9400，是針對邊緣AI應用設計及優化的晶片，採用Arm最新v9.2 CPU架構，將PC等級的圖像和遊戲體驗帶至行動裝置上。因整合第八代NPU，將推動AI代理模式，模仿人類思考模式，在進行飯店與航班預約，或餐點訂購等任務時，主動提供使用者建議。

AI 晶片 聯發科

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