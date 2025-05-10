聯發科業績寫同期次高 執行長蔡力行：全球供應鏈庫存水位健康

台灣IC設計龍頭聯發科（2454）昨（9）日公告4月營收，單月營收487.54億元，月減12.93%、年增16%，寫歷年同期單月次高紀錄；累計前四月營收2,020.67億元，年增15.15%，創歷年同期新高。展望後市，聯發科預測，本季營收以美元對新台幣1比32.5計算，將季減4%至季增4%，年增16-25%。

聯發科先前預期，今年第2季營收以美元對新台幣1比32.5計算，將介於新台幣1,472億至1,594億元，也就是季減4%至季增4%，年增16-25%，毛利率45.5-48.5%，費用率預估為27-31%。

聯發科營收

近期新台幣強升，聯發科在年報中指出，當新台幣對美元升值0.1%，對2023及2022年之損益將分別減少4,489.7萬元及3,138.2萬元。

看待產業景氣，執行長蔡力行指出，全球供應鏈整體庫存水位仍屬健康，儘管貿易談判仍在發展，尚未觀察客戶有大幅修正訂單的行為，將密切關注情勢，與全球夥伴協力應對潛在影響。

蔡力行重申，近期市場具不確定性，聯發科對中長期成長機會仍相當有信心，當前投資的成長領域，包括AI、資料中心、車用，還在市場開發初期，市場潛力將隨著創新而成長，未來成長潛力不會受短期波動影響。

外資認為，聯發科的財測符合市場預期，從三大面向來看，第一是Smart Edge Platform由高階AI平板電腦、消費性ASIC與車載攀升所帶動，只是消費電子需求疲軟難免抵銷上升的幅度；第二是電源晶片受惠消費電子、車載與資料中心市占率擴大而呈現季增；旗艦晶片天璣 9400+與高階晶片8000推出，獲業者採用而增加。

美國總統川普關稅議題升溫，外資點名聯發科具備防禦性，首先是旗艦晶片9400+搭載的手機將於今年下半年亮相，假設中美地緣政治持續升溫，使中國大陸手機品牌減少美系晶片用量，對聯發科未來市占率有幫助，帶動手機晶片業務成長高於全球手機出貨成長。

第二是網路規格升級帶動WiFi7業務增溫，與輝達合作開發的GB10、WoA晶片與車載晶片，雖對獲利挹注不大，但與輝達聯手，又GB10終端產品類似小型工作站，是新領域布局進展。