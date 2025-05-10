快訊

藝人NONO遭控性侵、猥褻等7罪 士林地院13日宣判...罪行一次看

印巴空戰 美官員：巴國殲10擊落印度2戰機

母親節假期防劇烈天氣 吳德榮：下周一轉晴熱、520再有梅雨鋒侵擾台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

蘋果研發智慧眼鏡晶片

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

蘋果公司（Apple）的晶片設計團隊正在研發新款處理器，將成為包括首款智慧眼鏡、功能更強大的Mac和人工智慧（AI）伺服器等等未來設備的大腦。

情人士透露，該公司智慧眼鏡晶片的研發取得了進展，這表明蘋果正加緊努力以挑戰Meta Platforms的Ray-Ban眼鏡。

近年來，該團隊已成為蘋果產品開發引擎的關鍵組成部分，特別是2020年起以自研Mac晶片取代英特爾處理器之後。根據要求匿名的知情人士，該團隊還在開發將用於未來Mac設備以及支援Apple Intelligence平台的AI伺服器晶片。

蘋果公司代表拒絕發表評論。

這款眼鏡處理器基於Apple Watch所用晶片，能耗低於iPhone、iPad和Mac等產品的組件。

該公司計劃明年底或2027年開始量產這款處理器，這意味如果一切順利，眼鏡產品可能將在接下來兩年左右面世。跟蘋果的其他主要晶片一樣，台積電（2330）將負責生產。

與此同時，AI伺服器晶片將是蘋果首款專門為此打造的處理器，用於遠程處理Apple Intelligence請求並回傳訊息給用戶設備。目前這項任務由包括M2 Ultra在內的高端Mac晶片承擔。The Information報導稱，這個AI伺服器項目將使用與博通共同開發的組件。該項目代號為Baltra，計畫2027年完成。

團隊 情人 眼鏡

延伸閱讀

暗示晶片關稅？川普嘆：若課50或100%關稅「就不會跑去台灣」

京元電調高資本支出 因應AI晶片測試需求

「晶片被台灣偷走」川普喊當年就該課50～100％關稅！網嗆：快點課滿

英特爾傳與NVIDIA、Google洽談採用18A製程 挑戰台積電霸主地位

相關新聞

台積報喜 上月營收攻頂…月增22%衝上3,495億

晶圓代工龍頭台積電報喜，昨（9）日公布4月業績，創單月歷史新高，月增幅度超過二成。外界預期，台積電先進製程與先進封裝實力...

AI晶片出貨續飆…台積4月營收增逾2成 創新高

晶圓代工龍頭台積電四月營收報喜，單月營收創歷史新高、月增幅度超過兩成。外界預期，該公司先進製程與先進封裝實力堅強，受惠於...

蘋果研發智慧眼鏡晶片

蘋果公司（Apple）的晶片設計團隊正在研發新款處理器，將成為包括首款智慧眼鏡、功能更強大的Mac和人工智慧（AI）伺服...

川普暗示晶片將課50%或100%關稅

美國總統川普8日在白宮橢圓形辦公室舉行記者會，宣布與英國達成貿易協議，同時也提到全球都關注的晶片關稅議題。

輝達推降規AI晶片 晶圓一哥可望受惠

路透引述知情人士的話報導，輝達（NVIDIA）計劃在未來兩個月內，在中國大陸市場推出H20人工智慧（AI）晶片的降規版，...

聯發科業績寫同期次高 執行長蔡力行：全球供應鏈庫存水位健康

台灣IC設計龍頭聯發科（2454）昨（9）日公告4月營收，單月營收487.54億元，月減12.93%、年增16%，寫歷年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。