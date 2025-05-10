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AI晶片出貨續飆…台積4月營收增逾2成 創新高

聯合報／ 記者簡永祥鐘惠玲／台北報導

晶圓代工龍頭台積電四月營收報喜，單月營收創歷史新高、月增幅度超過兩成。外界預期，該公司先進製程與先進封裝實力堅強，受惠於人工智慧（ＡＩ）基礎建設布建與高效能運算（ＨＰＣ）應用浪潮，後續營運展望持續樂觀。

台積電四月營收飆高達三四九五點六七億元，月增百分之二十二點二、年增百分之四十八點一，創單月歷史新高；今年一到四月累計營收為一兆一千八百八十八億元，年增百分之四十三點五，創歷年同期新高。

台積電四月營收再締造新猷，主要受客戶對五、三奈米續拉貨強勁動能，尤其ＡＩ晶片出貨持續拉升，推升四月營收繳出月增二成。

台積電上月法說會釋出本季財報目標，預估第二季合併營收將介於二百八十四億美元至二九二美元之間，中間值約季增百分之十二點七五，優於市場預期；不過，當時匯率基礎是以一美元兌三十二點五元作為估值，預估毛利率將介於百分之五十七至百分之五十九，營業利益率約百分之四十七至百分之四十九，維持高檔水準。但近期新台幣急升，預料將影響毛利率和整體獲利表現。

台積電表示，美元每升值百分之一，影響營業利益約○點四個百分點。法人表示，由於台積電正值海外擴張期，也要支付不少半導體設備和材料，內部長期有自然避險經驗，預料衝擊有限。

美國總統川普的對等關稅計畫，使得外在總體環境不確定性便高，稍早台積電董事長魏哲家在法說會表示，尚未看到客戶訂單與行為出現改變，因此維持全年營收展望看法不變，未來幾個月也許整體情勢會更加清晰，將繼續密切關注相關情勢對終端市場需求的潛在影響，並謹慎以對。台積電也有信心今年的成長幅度可以繼續超越晶圓製造二點○產業的整體成長。

而在ＡＩ浪潮中，台積電也持續觀察到客戶今年對ＡＩ的需求強勁，因此重申預測ＡＩ加速器對其營收貢獻在今年將再成長一倍。

台積電 晶圓代工 營收

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