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中華電信賣KKBOX 以每股88元參與KKCompany現金增資

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
中華電信董事長簡志誠。中華電信／提供
中華電信董事長簡志誠。中華電信／提供

中華電（2412）9日董事會決議，處份先前持有KKCompany Technologies Inc.（科科科技）旗下音樂平台KKBOX（願境網訊）的三成股權給KKCompany，交易金額8億3,826萬4,680元，轉投資取得KKCompany普通股9,525,735股，每股88元，投資金額8億3,826萬4,680元。

中華電信17年前就投資KKCompany旗下音樂平台KKBOX（願境網訊），是早期大股東，前年KKcompany計畫上市，中華電信以每股105元參與KKCompany上市前4,000萬美元的募資，持股1.7%，當時認購的股東還包括趨勢科技、台灣大（3045）。後續KKCompany原本計畫以110元掛牌，首輪競拍流標，降價至每股88元，仍無法順利掛牌上市。中華電信仍以88元價格參與認購KKCompany現金增資。

中華電信投資KKBOX獲利不錯，釋出股權也認列收益6億8,702萬3,425元。

中華電信

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