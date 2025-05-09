錼創砸6.1億元設大陸子公司 強化在地製造拓展市場
Micro LED廠錼創科技-KY創（6854）9日董事會通過重大決議，將斥資不超過1,900萬美元（約新台幣6.1億元）於中國大陸設立全資子公司，主要從事面板零組件及模組的生產製造與銷售，旨在積極拓展大陸市場。此投資待主管機關核准後辦理。
此投資計畫，契合錼創先前於法說會上所提，將強化台灣既有優勢，並積極開拓中國大陸市場的全球營運策略吻合。總經理林子暘指出，雖首季營運受淡季因素干擾，但預估第2季起市場需求將顯著增溫，力拚全年營收及獲利均優於去年。
他強調大陸為全球重要市場，除擴大美國營運外，亦將強化大陸在地製造能量，並對公司技術領先大陸同業保有信心。連同本次投資，錼創投審會核准赴陸投資總額上限為2,100萬美元。
此外，錼創董事會亦決議將於6月27日於新竹豐邑喜來登大飯店召開股東常會。會議將報告2024年度營業狀況、承認財報與虧損撥補案、討論公司章程修正，並進行獨立董事補選等議案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言