宜特本月正式啟用全球智慧可靠度驗證中心

電子產品驗證服務公司宜特科技今（9）日宣布正式啟用「全球智慧可靠度驗證中心（Global Smart Reliability Center）」，因應AI（人工智慧）與電動車等高科技產品前期驗證需求。宜特表示，透過「智慧監控獨立通道」、「即時反應」與「全球連線」三大功能，協助客戶縮短前期驗證時間，提升測試準確性與研發效率，搶得產品開發先機。

宜特指出，隨著AI高速運算與電動車等先進應用的發展，晶片設計日益複雜，帶來了可靠度測試的新挑戰。當晶片整合多個系統模組時，往往面臨熱逸散不佳、啟動程序複雜化，以及高解析度量測需求。若缺乏靈活的測試系統，將難以適時調整參數，影響產品開發進度。

為應對這些挑戰，該中心整合多元測試需求，開發具連線功能的軟硬體系統，支援標準機台功能擴充與彈性化測試手法。其創新亮點包括：客戶可透過帳號密碼即時查看測試進度；系統可自動偵測並處理異常，如溫度過高或電流異常，避免樣品受損；並能獨立監控每顆樣品的電壓、電流與溫度變化。此外，客戶還能透過EDA工具掌握產品量產前的關鍵數據，強化決策效率。

宜特今日也公布2025年4月合併營收3.86億元，月減1.99%，年增12.81%。

宜特表示，近期新台幣匯率急劇升值引起市場關注，對於此波匯率波動，公司採用自然避險策略來管理匯兌風險，確保收付款的幣別盡可能平衡，以減少匯率波動對業務營運的影響。這樣的策略有效減緩了匯率變動對財務的衝擊。

宜特說明，近期新台幣急升，評價匯兌損失，對於宜特的每股純益影響不大。公司將持續密切關注新台幣匯率走勢，並評估其對公司財務狀況及營運表現的潛在影響，保持謹慎應對。