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新增4天國定假 台積電：依法辦理不影響營運

中央社／ 新竹9日電
立法院三讀通過紀念日及節日實施條例，新增4天國定假日，勞動節改為全國放假。晶圓代工廠台積電和聯電表示，依法辦理，對營運並無影響。（路透）
立法院三讀通過紀念日及節日實施條例，新增4天國定假日，勞動節改為全國放假。晶圓代工廠台積電和聯電表示，依法辦理，對營運並無影響。（路透）

立法院三讀通過紀念日及節日實施條例，新增4天國定假日，勞動節改為全國放假。晶圓代工廠台積電和聯電表示，依法辦理，對營運並無影響。

立法院會今天經表決，三讀通過紀念日及節日實施條例，勞動節改為全國放假，國定假日新增小年夜、9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日4天，未來春節假期將保證有7天連假起跳，最多可達到10天。

台積電指出，會配合法規變動，新增小年夜等4天國定假日，並調整規劃彈性休假天數因應。據台積電年報資料，提供優於法定標準的福利制度，每年除了12天國定假日外，另給予7天紀念日休假。

聯電表示，將依法辦理，由於原本即提供員工優於法令的給假福利，額外給予7天備用假供員工彈性運用，因此新增4個國定假日對於營運應不會造成影響。

台積電 國定假日

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