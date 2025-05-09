翔耀實業獲ISO 27001資安認證 強化國軍服裝供應事業與AI事業發展

翔耀實業今日宣布成功取得ISO 27001：2022最新版國際資訊安全管理制度認證，彰顯公司在資訊安全領域的專業能力與承諾，此項認證不僅強化了翔耀實業的資安防護體系，也為其發展中的國軍服裝供應事業提供了堅實基礎。

翔耀實業表示，ISO 27001認證是全球資訊安全管理的權威標準，涵蓋資訊安全政策、風險評估、存取控制、營運安全等多方面要求，翔耀實業在取得認證的過程中，積極布局軍事服裝供應事業，並推出多項創新產品與服務，取得ISO 27001認證，讓公司在推動該事業的同時，能夠遵循國際資安標準，建立了完善資安管理制度，且導入先進資安防護系統與應變機制，確保公司及客戶的資訊資產安全，並獲得肯定。

翔耀實業董事長林以山表示，ISO 27001認證的取得，標誌著公司在資訊安全管理上的專業水準，將為軍服供應與AI事業的發展提供堅實基礎。未來，公司將持續秉持「創新、品質、守護」企業精神，致力推動人工智慧技術的突破與應用，為客戶提供卓越的服務與解決方案。