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力成：與晶成能源合作新設SPV 布局再生能源

中央社／ 台北9日電
力成科技集團執行長謝永達。圖／聯合報系資料照片
力成科技集團執行長謝永達。圖／聯合報系資料照片

半導體封測廠力成今天召開董事會，決議參與投資能源專案，規劃不超過新台幣10億元，與晶成能源合作，新設特殊目的公司（SPV）。力成指出，投資主要目的為布局再生能源，投資太陽能發電

根據官網，晶成能源主要布局太陽能發電系統，資金來源包括法人股東半導體封測大廠南茂，以及半導體元件通路商文曄科技等，近年完成地面型電廠、工業用電大戶、屋頂設置、與室內農漁電共生等各式案場，晶成能源也積極布局綠電購售業務。

力成積極布局再生能源，根據2023永續報告書，力成在2022年已完成廠區太陽能發電設備建置、掛錶送電、以及取得經濟部再生能源發電設備核備，2024年持續增加再生能源購置量1500萬度轉供量，全年再生能源使用量增至2250萬度；今年持續供應商簽訂再生能源轉供合約再增加1500萬度轉供合約。

再生能源 太陽能發電 布局

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