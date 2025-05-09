PTC、Schaeffler擴大合作 導入Windchill+ 雲端PLM解方

工業軟體大廠PTC 9日宣布，全球領先的汽車零組件製造商Schaeffler將全面採用PTC的Windchill+雲端產品生命周期管理（PLM）解決方案，持續推動產品開發流程現代化，加速產品上市時程。此次導入為Schaeffler雲端數位轉型策略的一環，公司將從原本的內部部署Windchill系統，全面遷移至雲端Windchill+環境，以發揮雲端部署在啟用速度、升級彈性與團隊協作上的優勢。

PTC總裁暨執行長Neil Barua表示，Schaeffler導入Windchill+，象徵雙方長達十年策略合作關係的重要進展。我們相信，Windchill+所帶來的效益，包括協作便利、操作直覺，以及始終保持最新版本與功能，將大幅優化Schaeffler的產品開發流程，進一步鞏固其產業領導地位。過去十年，Schaeffler運用PTC的產品開發軟體，打造出汽車領域中極具差異化的先進產品，包括引擎、變速系統、底盤模組與電動驅動系統。隨著Schaeffler與Vitesco Technologies於2024年10月完成合併，雙方合作關係預期將進一步擴大。

Schaeffler應用 PTC 的 ALM（應用生命周期管理）進行產品硬體與軟體需求定義、使用CAD（電腦輔助設計）進行產品設計、在PLM中管理產品配置，並透過Windchill Navigate等PLM應用，將產品資料延伸至製造流程。PTC與Schaeffler並預期將於AI驅動的產品開發應用展開合作，運用PTC全產品開發平台中管理的產品數據，協助Schaeffler進一步加快產品開發節奏。

Schaeffler工程數位化與IT高級副總裁Rainer Eidloth表示，Schaeffler擁有超過75年的產業領導經驗，深知數位轉型對於持續提供卓越產品至關重要。我們現階段最優先的兩大目標，是加速產品開發流程與全面落實雲端優先策略，而我們與PTC長期穩固的合作夥伴關係，是推動此目標的重要基礎。期待持續深化雙方合作，共同邁向Windchill+雲端環境，進一步精進產品組合。