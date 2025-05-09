鴻海旗下夏普 ePoster 電子紙海報引領低碳顯示新潮流

鴻海（2317）旗下夏普ePoster電子紙海報採用領先業界的IGZO TFT背板技術，結合元太E Ink Spectra 6、E Ink Kaleido 3 Outdoor等多元電子紙平台，展現超低功耗、零待機耗電的顯示優勢。ePoster僅在畫面切換時耗電，靜態顯示時完全不需用電，實現極致節能。此外，產品主體使用30%再生材料，包裝緩衝材也大量採用回收材質，落實環境友善與資源循環。

在全球減碳趨勢下，電子紙顯示裝置的碳排放遠低於傳統紙張與LCD顯示器，長期使用可大幅減少CO₂排放，協助企業與機構邁向碳中和目標。

夏普ePoster主打A系列紙張尺寸，畫面比例自然，能完美取代實體紙張，適用於政府、教育、零售、租賃、醫療等多元場域。產品採用全反射式顯示的電泳式電子紙技術，無背光設計，視角接近180°，即使長時間閱讀也不傷眼，因畫面成像原理與彩色印刷相近、畫質細膩、色彩飽和度大幅提升，視覺效果媲美紙本印刷。輕薄設計、即時更新內容與多種安裝方式，讓ePoster兼具美觀與彈性，滿足現代數位展示需求。

夏普ePoster吸引來自台灣、菲律賓、韓國、荷蘭等地的ODM廠、系統整合商與通路商高度關注。多數客戶認同A系列紙張比例帶來更自然的視覺呈現，並肯定產品色彩與細緻度的提升，視覺效果更貼近紙本質感。現場超過十家客戶提出銷售及應用合作意向，涵蓋政府、教育、零售、租賃、醫療等領域，展現市場高度潛力。夏普商用業務團隊將持續與潛在客戶深入接洽，推動產品落地應用。

夏普與元太科技將持續深化電子紙技術創新，推動電子紙海報成為碳中和時代的主流資訊傳播工具。未來將持續開發更大尺寸、更多色彩的ePoster產品，協助客戶實現ESG與環境永續目標。

夏普ePoster電子紙海報不僅帶來超低耗電與零碳排放，更以紙張般的質感和可重複使用的特性，成為數位時代綠色顯示的最佳選擇。