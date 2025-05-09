鴻海2025偏鄉國中 AI研習營開放報名

鴻海（2317）旗下鴻海教育基金會一直致力於推動科技教育，尤其希望弭平城鄉科技教育差距，因此自2021年起推動「偏鄉AI扎根計畫」，每年走訪十所偏鄉國中提供四小時的研習課程，帶領學生透過閱讀科普漫畫與實作自走車入門理解AI原理；之後還特別為孩子們舉辦驗收成果賽，給孩子一個表現的舞台；更輔導支持有意願的學校進一步成立相關社團，讓學生可以透過社團繼續精進學習與參賽磨練。

這幾年，隨著「偏鄉AI扎根計畫」的推動，越來越多偏鄉學校看見孩子的學習動機被喚醒、眼神開始有光彩自信，人生的選擇也越來越開闊。

被教育部列為特偏學校的南投北梅國中，一名學生在機器人比賽後激動得手不停顫抖：「校長，我的手不聽我的使喚，因為我太高興了！」校長朱珮芬回憶：「他滿臉驚喜，手真的抖到寫不出字。這是他第一次，覺得自己也能像都市孩子一樣，拿下冠軍，登上舞台！」

被列為偏遠學校的台中大安國中，雖然位處偏鄉，但近年來竟然有學生特別跨區前來就讀，「他的父母說他看到我們學校一個亮點，就是有機器人的一個社團。」教務主任蔡啟棠說。孩子發現自己能贏、學校開始吸引人遠道前來，這些改變，都起因於鴻海教育基金會舉辦的「偏鄉國中AI研習計畫」。

「我們的學生不是輸在能力，是輸在沒機會。」這是許多偏鄉學校校長與老師共同的心聲。南投北梅國中學生林姿妤在上了鴻海教育基金會提供的課程後說：「我以為AI這種東西只會出現在都市而已，沒想到我們也可以接觸到！」而有機會接觸之後，有學生的天分被發現了，「我們有個學生就是因為有了社團才知道原來他對AI是有天分的，這在以前我們根本不會發現到，因為沒有機會讓他接觸表現啊！」南投仁愛國中黃聖家老師表示。

有孩子天分被發掘了而有很好的表現，也有孩子興趣被激發了，學習態度開始大轉變，南投北梅國中許智揚老師舉例指出：「我們有個學生國一時常常不到校上課，幾乎要中輟，把他拉來參加機器人社團後，他從一個講話不流利的孩子變成可以上台簡報，從對什麼事物好像都提不起興趣的孩子變成在乎每一場比賽，現在就蛻變成了一個成熟開朗、可以帶學弟妹學習的學長了。」

另外，因為鴻海教育基金會提供的一系列支持，南投北梅國中許碧蕙主任也看到孩子在升學與未來就業方向上的改變：「以前很多孩子只會想到餐飲、美容這些方向，但現在他們覺得自己也可以選擇念電機、資訊類科了，讓他們可以有不一樣的人生選擇了。」