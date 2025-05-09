富采：關注關稅匯率 加速AI光通訊、車用光源布局
LED廠富采控股董事長彭双浪今天表示，第1季存貨較去年第4季稍微上升，為第2季管控的重點；第2季將持續針對美國關稅政策、匯率變化審慎評估，並配合客戶需求提前布局。
富采控股今天舉行線上法人說明會，彭双浪指出，因為富采匯率避險機制完整，新台幣升值對富采影響小，但長期仍將觀察，將嚴謹控制成本支出，並加速人工智慧（AI）光通訊及車用光源的布局。
彭双浪指出，雖然目前關稅政策的直接課稅影響有限，但審慎評估可能出現的連帶效應，對客戶採購與終端產品定價的影響。預期全年營運的季節性走勢可能略有調整，市場觀望情緒升溫。
他說，富采將持續推動策略性輕資產模式，與高附加價值產品發展，透過營業費用精準管理與創新應用，加速深化新世代AI光通訊、車用光源等關鍵應用布局，為股東創造更具長期潛力的價值。
富采控股第1季合併營收新台幣56.3億元，較2024年第4季增加2.3%，年增0.9%；今年第1季歸屬母公司業主淨損4.4億元，基本每股損失0.6元。
富采控股指出，第1季持續拓展車用、智慧感測及電視背光等應用領域，受惠於關稅預期心理帶動的提前拉貨效應，整體營收較去年第4季小幅成長2.3%。在優化產品組合與強化成本控管下，第1季本業虧損較去年第4季明顯收斂，稅前折舊攤提前淨利率（EBITDA）同步提升，整體財務結構穩健。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言