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富采：關注關稅匯率 加速AI光通訊、車用光源布局

中央社／ 台北9日電

LED廠富采控股董事長彭双浪今天表示，第1季存貨較去年第4季稍微上升，為第2季管控的重點；第2季將持續針對美國關稅政策、匯率變化審慎評估，並配合客戶需求提前布局

富采控股今天舉行線上法人說明會，彭双浪指出，因為富采匯率避險機制完整，新台幣升值對富采影響小，但長期仍將觀察，將嚴謹控制成本支出，並加速人工智慧（AI）光通訊及車用光源的布局。

彭双浪指出，雖然目前關稅政策的直接課稅影響有限，但審慎評估可能出現的連帶效應，對客戶採購與終端產品定價的影響。預期全年營運的季節性走勢可能略有調整，市場觀望情緒升溫。

他說，富采將持續推動策略性輕資產模式，與高附加價值產品發展，透過營業費用精準管理與創新應用，加速深化新世代AI光通訊、車用光源等關鍵應用布局，為股東創造更具長期潛力的價值。

富采控股第1季合併營收新台幣56.3億元，較2024年第4季增加2.3%，年增0.9%；今年第1季歸屬母公司業主淨損4.4億元，基本每股損失0.6元。

富采控股指出，第1季持續拓展車用、智慧感測及電視背光等應用領域，受惠於關稅預期心理帶動的提前拉貨效應，整體營收較去年第4季小幅成長2.3%。在優化產品組合與強化成本控管下，第1季本業虧損較去年第4季明顯收斂，稅前折舊攤提前淨利率（EBITDA）同步提升，整體財務結構穩健。

布局 新台幣

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