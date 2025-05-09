加百裕與系統電策略結盟 拓展電池模組多元應用市場

電池模組廠加百裕今天公告，與系統電簽訂策略聯盟備忘錄，雙方將聯手拓展消費性電子產品、電動手工具、儲能與伺服器備援電池、電動自行車等多元市場。

加百裕表示，此次與系統電策略結盟，主要合作內容包括技術整合與產品開發、通路資源共享、製造與供應鏈協同，與市場拓展與客戶聯合開發等。預期雙方合作可產生高度協同效益，對營運帶來正面影響。

加百裕表示，在全球儲能與動力電池領域具備深厚實力，擁有眾多知名品牌客戶，可協助系統電優化電池模組供應鏈與相關成本，提升供應鏈效率與彈性。而系統電在車用電子、儲能與電源產品等方面有通路優勢，雙方合作可擴大市場觸角。

加百裕為NB電池模組大廠，不過近年受到大客戶調整策略，轉到中國供應鏈，影響出貨動能，另外這幾年加百裕開拓電動工具應用市場，惟最大客戶主要供應東歐市場，去年因為俄烏戰爭影響需求，需求受挫，加百裕去年歸屬母公司淨損新台幣9841萬元，為連續第2年虧損。

加百裕財務長林建羽先前表示，筆電、工具機市場都已觸底，接下來等待反彈，另外積極切入熱門的BBU市場，主要是出鋰電池的電池模組，交給台達電、光寶科等電源廠整合電源模組共同設計出貨，此次與系統電合作，可望擴大出海口。