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上銀：關稅影響有限 物流AI機器人年底小量產

中央社／ 台北9日電
傳動元件廠上銀董事長卓文恒今天表示，北美市場業績占比僅5%，關稅變數對集團影響有限，目前訂單能見度超過2個月，今年晶圓機器人成長可期。中央社
傳動元件廠上銀董事長卓文恒今天表示，北美市場業績占比僅5%，關稅變數對集團影響有限，目前訂單能見度超過2個月，今年晶圓機器人成長可期。中央社

傳動元件廠上銀董事長卓文恒今天表示，北美市場業績占比僅5%，關稅變數對集團影響有限，目前訂單能見度超過2個月，今年晶圓機器人成長可期，年底物流用AI專業機器人可小批量訂單，人形機器人關鍵元件送樣中，預期2026年出貨量可倍數成長。

上銀下午舉行線上法人說明會，展望大環境變化，卓文恒指出，包括對等關稅和匯率等因素多變，大環境變化快速，未來變數較多，高額對等關稅暫緩後變化待觀察。

卓文恒指出，北美市場業績占上銀整體業績比重僅5%，關稅變數對集團直接影響有限。

在接單狀況，卓文恒表示，上銀今年前4月接單狀況正向，訂單能見度在2個月以上，客戶對於庫存相對保守，有需求才會下單，上銀持續加班彈性應變，去化既有訂單。

從產品來看，卓文恒指出，晶圓機器人和移載系統等業績占比，從去年第4季的7%提升至今年第1季的9%，半導體晶圓廠在全球布局，帶動上銀相關晶圓機器人和移載系統等半導體設備應用需求，今年成長仍可期，此外，交叉滾柱軸承等新產品表現佳。

在物流產業用人工智慧（AI）專業機器人進展，卓文恒表示，與客戶密切接洽，預估今年底可小批量訂單，上銀集團持續布局焊接、農用等AI專用型機器人市場，未來3年AI專用型機器人實際量產進度會逐步顯現。

在人形機器人關鍵模組，卓文恒指出，上銀集團持續與客戶接觸，產品送樣中，下一階段依據客戶開出的實際需要，預期2026年出貨量有機會呈現倍數成長，主要是汽車產業品牌車廠帶動需求。

觀察中國競爭對手在線性滑軌和滾珠螺桿布局，卓文恒分析，中國廠商從8年前開始進入，中國市場對價格敏感度高，上銀集團在當地市場仍是競爭力領先。

上銀今天也公布第1季財報，單季合併營收新台幣58.39億元，季減8%、年增6%，單季合併毛利率29.8%，季增2.6個百分點、年增0.9個百分點，主要是歐美地區營收比重增加，第1季營業利益率7.17%，季增2.2個百分點、較去年同期7.27%微減。

上銀第1季匯兌利益約1.74億元，比去年第4季匯損6800萬元轉正，單季歸屬母公司業主淨利4.83億元，季增46%、年增22%，每股基本純益1.36元。

上銀 機器人

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