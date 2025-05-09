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大陸AI廠急起直追... 力積電董座黃崇仁喊：蘇姿丰、黃仁勳說得對

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
力積電董事長黃崇仁。記者吳康瑋／攝影
力積電董事長黃崇仁。記者吳康瑋／攝影

美中即將在周末展開經貿會談，美國總統川普8日表示，如果雙方討論進展順利，他不排除降低145%的對中關稅。力積電董座黃崇仁9日受訪時指出，其實美國的意思很簡單，就是希望所有人都到美國生產，他只是把關稅當作一個談判的手段，不過羊毛出在羊身上，美國的消費者還是要去承擔這個成本，而自己認為「蘇姿丰黃仁勳講的是對的，中國AI廠仍持續在後方追趕」，這對美國是個很大的威脅。

據悉，生策會於9日召開「2025生策年會」，現場邀集各界大咖到場齊聚，除了力積電董事長黃崇仁以外，包括廣達（2382）董事長林百里、華碩（2357）董事長施崇棠、宏碁（2353）董事長陳俊聖、佳世達（2352）董事長陳其宏、友華（4120）創辦人蔡正弘、仁寶（2324）董事長陳瑞聰、遠傳（4904）總經理井琪、台灣微軟總經理卞志祥、台新金（2887）董事長吳東亮、永豐金（2890）董事長陳思寬等產業界代表都親自到場參與。

黃崇仁指出，美國政府主要是希望也能在其境內打造原先由台灣主要負責的半導體零件，不過事實上這件事情從建置到上路至少要5年至10年，因此其實是無法在川普的任內完成，大家目前不需要太擔心，至於關稅問題，他透露，其實對台灣半導體的影響有限，某些部分來說，只要買少一點，對產業界受到的影響也就會比較小。

力積電日前已公布第1季營收達111.16億元，年增2.7％，單季稅後淨損10.97億元，較去年第4季虧損15.01億元收斂，首季每股稅後虧損0.26元。總經理朱憲國表示，公司第1季虧損較上季減少約27％，主要由於產能利用率提升至約73％，加上第1季協助印度塔塔集團的建廠案，入帳授權金約新台幣16億元。

半導體 川普 美國 董事長 蘇姿丰 關稅 黃仁勳 黃崇仁

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