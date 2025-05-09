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高雄驚傳大規模跳電！3大科技園區電壓驟降 連高鐵、高捷也受影響

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高雄3大科技園區電壓驟降！ 連高鐵、高捷也受影響

聯合報／ 記者巫鴻瑋宋原彰／高雄即時報導
高雄楠梓科技產業園區（舊稱楠梓加工區）。圖／本報資料照
高雄楠梓科技產業園區（舊稱楠梓加工區）。圖／本報資料照

高雄市今天中午發生大規模跳電，台電證實高港超高壓變電所電纜故障，造成高雄地區3座主要科技園區，前鎮科技產業園區、高雄科學園區、楠梓科技產業園區，及高雄轄區多處供電用戶都出現電壓驟降，並造成高鐵、高捷、自來水及其他大用戶等廠內設備跳脫。

台電高屏供電區營運處表示，今天中午12點35分，位於高港超高壓變電所新設的16萬1 仟伏十號匯流排聯絡電纜加入系統作業，但在加壓過程中，因聯絡電纜故障，才因此造成壓降事件，詳細原因目前仍在調查當中，台電正排查處理。

台電 科學 高捷

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