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AI晶片出貨續飆 台積電4月營收衝出高達3495.67億元單月新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
AI晶片出貨續飆，台積電4月營收衝出高達3495.67億元，創單月新高。（路透）
AI晶片出貨續飆，台積電4月營收衝出高達3495.67億元，創單月新高。（路透）

台積電今（9）日公布4月營收飆高達3495.67億元，月增22.2%、年增%48.1%，創單月歷史新高；今年1到4月累計營收為1兆1888億元，年增43.5%，創歷年同期新高。

台積電4月營收再締造新猷，主要受客戶對5、3奈米續拉貨強勁動能，尤其AI晶片出貨持續拉升，推升4月營收繳出月增二成，年增近五成佳 績；前四月營收同寫歷年同期新高。

台積電上月法說會釋出本季財報目標，預估第2季合併營收將介於284億美元至292美元之間，中間值約季增12.75%，優於市場預期，不過當時匯率基礎換以1美元兌換32.5元作為估值，預估毛利率將介於57%~59%，營業利益率約47%~49%，維持高檔水準。但在近期新台幣急升下，預料將影響毛利率和整體獲利表現。

台積電表示，美元每升值1%，影響營業利益約0.4個百分點。法人表示，由於台積電正值海外擴張期，也要支付不少半導體設備和材料，內部長期有自然避險經驗，預料衝擊有限。

至於川普關稅政策雖造成不確定性與風險等潛在影響，但稍早台積電董事長魏哲家在法說會表示，尚未看到客戶訂單與行為出現改變；看好AI與受惠AI對先進製程仍需求強勁，今年全年營收仍維持以美元計約年增24%-26%，今年資本支出也維持380億美元到420億美元區間不變。

台積電 營收

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