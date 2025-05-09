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迎COMPUTEX 佳世達秀智慧醫療、AI能源散熱解決方案

中央社／ 台北9日電

台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）將在20日登場，明基佳世達集團今天表示，將展出智慧醫療解決方案、AI驅動能源效率、服務AI伺服器散熱的雙相直接液冷解決方案等主題。

佳世達指出，旗下其陽科技將於COMPUTEX展出雙相直接液冷（2-Phase Direct Liquid Cooling , 2P DLC）解決方案，從關鍵零組件到系統整合皆為台灣設計製造，服務人工智慧（AI）伺服器高度的散熱需求。

此外，佳世達旗下達宣智慧啟動「數位孿生、虛擬臨床」雙引擎，將展出「數位孿生智慧醫院」與「虛擬臨床診療訓練」的雙引擎解決方案，打造可視化、可模擬、可預測的AI智慧醫療系統平台。

「數位孿生智慧醫院」主要應用於區域級以上醫院，整合高階醫療設備資訊，建構即時可視化的管理平台，實現遠端監控、流程模擬與資源彈性調配，可協助院方有效減少能耗浪費與維修反應時間，提升營運效率。

能源平台部分，佳世達旗下達昇能源將以「AI驅動能源效率提升，智慧能源管理更永續」為展覽主軸，公開展出最新升級的雲端能源管理平台，系統結合AI智慧運算與物聯網球（IoT）技術，整合即時監控、用電預測、能耗視覺化等功能，可協助企業降低平均5%至20%的能源消耗，展現節能與永續潛力。

佳世達強調，在AI賦能的浪潮影響下，針對智慧工廠、智慧建築與資料中心等場域，更需要提供高度彈性與擴充性的能源解決方案，協助企業實現節能、降低成本與永續營運目標。

AI Computex 伺服器 佳世達 電腦展

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