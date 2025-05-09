緯創300個 AI 代理上工！哥倫布 AI 平台一鍵完成請假、代理任務

搶到周杰倫的演唱會門票，想帶家人去欣賞，該怎麼請假？傳統做法是打開假勤系統，逐步填單送出，另外還得確認行事曆，取消重排原訂當天會議，最好再想想當天老闆是否有交辦什麼工作……

緯創（3231）的員工現在有AI代理小幫手，一旦告知AI代理「明天想請假」，AI會立刻建議適合的職務代理人是誰？還幾天特休可請？另外，提醒：明天本來有一個供應商會議，建議立刻發信告知延期，同時長官交辦交結案報告，建議今天下班前提前遞交。若你覺得可行，按下同意，AI代理立刻完成上述工作執行。

這只是緯創半年多來打造的300多個AI代理其中一個，緯創力拚全方位AI化，半年前，Columbus哥倫布AI平台上線，背後串接的是微軟Azure Open AI大語言模型，累計至今，緯創開發出給個人或工作用途的AI代理數量持續增加，終極理想是AI代理能隨時模擬主管決策，甚至幫工程師寫程式，但實務上，緯創坦言現在仍是局部測試階段，若效益不佳即停止，具潛力的則持續優化。

緯創資訊管理副總馮志強指出，2017年起緯創加速數位轉型，歷經三個階段，從初期學習，到第二階段建立平台數位科技，2024年開始，朝轉型數位服務業加速建立核心競爭力，看好AI將真正改變人類工作習慣跟模式，開始把機器學習AI及生成式AI技術落地發展，希望在工作各環節找出改變遊戲規則的效益。

馮志強表示，為導入AI，緯創擬定四大策略，對內希望把日常流程智慧化，對外業務面希望改變傳統業務型態，首先是組織方面內部成立AI CoE卓越中心，由上而下親自領軍，人才面廣設AI業務伙伴角色工作，放在各事業單位讓其跟部門緊密合作，促進AI功能與各場域融合發揮效益，並讓不同單位互相學習。

流程上，比較高技術含量或高困難度專案，放在AI Lab（創新實驗室）做，而成熟技術或相對簡單的則透過AI Factory擴散導入，技術面則會跟國際AI大廠如SAP或IBM合作掌握最新科技。

兩年前，緯創內部用生成式AI開發了內部專用的「哥倫布AI平台」，成為「緯創企業版GPT」，背後有個人的小幫手，或專業領域的專家系統，AI代理工具陸續推出，可以幫員工拆解任務跟執行，支援多模態（影音或文字），而未來除將資料做更好的梳理應用，也期望讓AI跟HI互相合作，完善AI治理。

馮志強表示，目前緯創在EE（電子工程）及ME（機構工程）的AI導入下，分別可以提升85%及55%工作效率，哥倫布平台也導入超過300個AI代理工具，打造62個專家系統上線，8成的數位轉型研發工作使用AI寫程式。

緯創也跟NVIDIA（輝達）合作，在智慧工廠方面利用數位雙生打造智慧工廠元宇宙，可以事前做產線模擬及參數優化，連董事長林憲銘日前接受雜誌訪談時也透露，這對全球化製造幫助很大，目前緯創海外共有13處生產基地，未來要複製新工廠導入量產，可以從往昔需6個月調教，現在一周就能把成熟的台灣廠或中國大陸廠經驗複製到新國家去。

現在緯創內部全面善用哥倫布AI平台，從文書影音製作，到資安異常通報、資安案件摘錄，到財務、人資、採購、研發及客服，舉例來說，資安Agent就增加了資安通報反應速度達94%，但由於開發AI代理有一定技術難度，非理工背景部門同事難以完成，緯創也開發AI Builder，以無代碼方式讓各部門能根據部門特殊的工作專業邏輯制訂專屬AI代理。

馮志強分享，AI代理最常用於部門專業知識的QA問答，以及透過AI代理協作優化工作效率，另外就是AI代理可以協助制訂計畫，截至目前，緯創三年內已完成逾100項AI專案，財務效益累積超過43.5億元，不過，不只有光明面，馮志強表示，AI導入若效益不如預期，喊停也是必要的管理對策。