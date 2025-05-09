生策年會登場！廣達林百里率隊 仁寶、華碩、宏碁都來了

2025生策年會於9日正式登場！今年適逢生策會創立23周年，團隊以「承」為主題，邀集跨界領袖齊聚，除了會長翁啟惠之外，作為生策會副會長的廣達（2382）創辦人林百里也將親自現身，並帶領仁寶（2324）董事長陳瑞聰、華碩（2357）董事長施崇棠、宏碁（2353）董事長陳俊聖、佳世達（2352）董事長陳其宏在內的多位大咖，從國家政策願景、國際局勢變化到產業經濟動能，共同激盪如何乘勢前行、強化產業格局，讓台灣大健康產業穩健成長，厚植「健康台灣」的堅實根基。

事實上，自從前幾年疫情爆發開始，國內市場就曾將「智慧醫療」形容成另一個護國神山，而隨著近兩年AI人工智慧技術但問世，其帶動的話題的火熱程度更是驚人，而廣達作為AI市場的領航員，也在第一時間開始投入，並成功發展出許多亮眼的成果，而作為國內台灣生技醫療與大健康產業最高領導單位的生策會，也於今年迎來創立的第23週年，現場除了邀集多位產業界大咖齊聚外，總統賴清德與經濟部長郭智輝，也都將親自現身發表演說，吸引各界關注。

據悉，生策會成立於2002年3月，至今已走過23個年頭，也推動了多項生技產業政策與法規的制定，幫助國內生技醫療產業蓬勃發展，而其前身為「國家醫藥發展委員會」於1996年起運作，直至2002年才正式以「國家生技醫療產業策進會」成立，其宗旨則設定為「生技醫療升級 全民健康加分」，以作為策進生技醫療產業之統合性組織，伴隨台灣生技醫療發展脈絡，推展關鍵任務。

此屆生策年會共邀集超過500位跨領域業者齊聚，而開場除了會長翁啟惠將登台致詞外，楊泮池、林百里、蔡長海三名副會長也都將親自現身，與會的產業界人士，包括華碩電腦董事長施崇棠、宏碁董事長陳俊聖、佳世達董事長陳其宏、友華生技（4120）創辦人蔡正弘、仁寶董事長陳瑞聰、遠傳電信（4904）總經理井琪、台灣微軟總經理卞志祥、台新金控（2887）董事長吳東亮、永豐金控（2890）董事長陳思寬等，原本就是生策會理監事成員的大咖，也都將親自出席。