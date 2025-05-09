印巴戰事落幕後 股市上漲動能強
印度與巴基斯坦開戰。瀚亞投信表示，目前事件雙方仍在持續對峙中，國際評論普遍認為衝突在可控範圍內，過去經驗顯示，衝突規模若可控制，股市下跌幅度有限，事件落幕後的上漲幅度更可超過下跌幅度；投資人可先冷靜觀望以對，有較大波動或拉回時，可布局印度基金。
統計2001年至2019年，印巴衝突共發生四次，股市拉回平均天數為11天，事件發生後平均恢復天數為26天；股市見低後平均漲幅為7%，超過最大平均下跌幅度。
瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，此次事件可能涉及外交關係、國際政治等領域，並可能發生間接性影響，但實質上仍將衝突視為非經濟事件，對經濟本質影響或衝突是非常有限且輕微的；若事件造成市場回落，也會是很好的進場時機。
林庭樟接著說，印度企業獲利最低情況已逐漸過去，儘管加上關稅可能造成其他經濟體成長的拖累，印度相對更具獲利支撐，基本面最壞情況已過，目前股市波動較大，本益比在先前也已修正，中長線的投資買點浮現，可逢低加碼或定期定額布局。
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