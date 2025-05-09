搶進智慧醫療 達宣智慧推「數位孿生×虛擬臨床」

達宣智慧9日宣布，將於COMPUTEX 2025展出「數位孿生智慧醫院」與「虛擬臨床診療訓練」的雙引擎解決方案，打造可視化、可模擬、可預測的AI智慧醫療系統平台，其中虛擬訓練在一項調查中獲得超過八成醫學生肯定，有助於提升臨床問題解決能力，協助醫療機構進行高效能、低風險的數位轉型。

達宣智慧參加明基佳世達集團Computex AI WOW展區，於5月20日至5月23日在台北南港展覽館1館4樓展示智慧醫療解決方案。

達宣智慧指出，透過3D數位孿生技術即時呈現院內運作，協助管理決策優化；同時結合沉浸式虛擬臨床訓練，有效提升醫護訓練效率與醫療服務品質。根據《Learning clinical reasoning with virtual patients》發表，針對112位醫學生的問卷調查，超過八成認為虛擬訓練有助於提升臨床問題解決能力，增強面對真實病患時的應對熟練度，優化其思考邏輯，為醫療機構帶來更高效、低風險的數位轉型體驗。

「數位孿生智慧醫院」主要應用於區域級以上醫院，整合高階醫療設備資訊、IoT感測資料，建構即時可視化的管理平台，實現遠端監控、流程模擬與資源彈性調配。此平台可協助院方有效減少能耗浪費與維修反應時間，提升營運效率，並呼應聯合國永續發展目標SDGs第三項，加強因應生命與健康危害的同時，確保各年齡層的健康生活與福祉。

「虛擬臨床診療訓練」則與教學醫院與護理院校合作，透過模擬臨床案例，訓練學員診斷思維與臨床推理能力，搭配AI病人問答模擬、即時回饋與成績機制，有助於學員將虛擬經驗應用於實際診療，提高實習效率與強化臨床判斷力。此訓練模式具備高普及性與彈性，平台提供的客製案例建置服務在滿足客戶需求、支持醫護教學創新之餘，並實踐SDG 4「優質教育」的核心精神，提供公平及包容的教育機會。