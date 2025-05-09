快訊

NBA／愛德華上半場扭傷後續戰 灰狼輕取勇士系列賽扳平

白襪還是小熊隊？新教宗良14世當選掀芝加哥分裂戰 家人曝答案

小甜甜千字信動情求復合 宋晉賢冷回：不要再耍把戲

家登4月營收5.8億元 月減32.8% 因應關稅影響加速全球布局

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
家登董事長邱銘乾。圖/本報系資料照片
家登董事長邱銘乾。圖/本報系資料照片

晶圓傳載解決方案大廠家登精密今日公布4月集團合併營收約為新台幣5.8億元，月減32.8%，但仍比去年同期成長9%；累計前四月合併營收約22.9億元，年增17.5%。家登表示，在美國川普政府相關關稅政策處於90天暫緩期間，公司配合客戶出貨需求，全力加速備貨，滿足客戶載具需求之安全水位與客戶產線量產緊急需求，協助客戶因應國際局勢快速政策變化帶來的影響。

家登表示，隨主要晶圓大廠2奈米（N2）先進製程迎來高速發展，採用環繞式柵極電晶體（GAAFET）技術，透過堆疊多個水平奈米片或奈米線，能更有效地控制電流，提高電源效率，讓2奈米先進製程達到前所未有的技術突破，其表現甚至超越3奈米，法人推估先進製程需求高速成長。伴隨大客戶2奈米廠陸續進入量產，投片量持續增加，家登全力配合客戶新製程需求，產能布局完備。

家登表示，在美國川普政府關稅政策未有定論前，家登樂觀面對營運，並全力準備接下來可能的拉貨潮。綜觀來看，大中華地區訂單及市占不斷成長，美、日、韓之訂單亦有明顯收穫，家登亦同步耕耘多項與客戶偕同開發的新產品，不只穩定現況，也布局未來，致家登整體表現不受單一區域單一產品風險影響。

對於近期劇烈的匯兌波動來說，家登表示公司採用美元交易的訂單與用美元購買物料的金額相當，故受影響幅度小，家登整體營運穩健。不可諱言的，關稅政策持續變化，下半年各國談判結果可能依序出爐，全球局勢存在風險，家登持續加強與客戶間的緊密聯繫，以穩健營運及積極策略面對一切變化，加速全球化的布局。

奈米 家登

延伸閱讀

魔鬼藏在細節裡！美英貿易協議中 英國將中國投資否決權交給美國

紐約郵報：川普考慮最快下周大砍中國大陸關稅 最低50%

若美中會談進展順利 川普：不排除調降145%對中關稅

馬士基下修貨櫃運量展望 全球運輸量最糟恐陷萎縮

相關新聞

崇越4月及前四月營收同創新高

崇越科技公布4月合併營收創單月歷史新高紀錄，達58.2億元，月增8.4%、年增24.4%；累計營收達215.8億元，與去...

全台首座ADI試產平台啟用 金屬中心助攻鑄鐵產業高值化

金屬工業研究發展中心為滿足精密機械元件對高精度、高剛性與輕量化的需求，建置全台首座「沃斯回火球墨鑄鐵試產平台」，全面優化...

宏碁首季獲利大減逾六成 公司強調匯率影響應看長期表現

宏碁今年第1季受惠於PC提前拉貨效應，帶動毛利率、營益率都較前一季與去年同期成長，但在匯兌損失4.45億元衝擊下，導致單...

半導體關稅調查 反應不佳…市場瀰漫不安情緒

美國針對半導體關稅細節展開的公眾意見調查台北時間昨（8）日中午12時截止，共有43篇利害關係人回覆。至昨天截稿前，美方並...

AI伺服器接單暢旺…代工三強營收 寫最強4月

代工三強廣達、緯創、緯穎昨（8）日公布4月業績均創同期新高，廣達為1,540.11億元，也是單月史上第三高；緯創、緯穎各...

緯穎上季EPS 52.7元

緯穎董事會昨（8）日公布首季財報，受惠通用與AI伺服器需求暢旺，單季稅後純益97.93億元，創新高，季增38.97%，年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。