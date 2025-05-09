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金融波動侵蝕獲利 雲豹首季每股虧損1.77元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
雲豹能源總經理趙書閔。圖/本報資料照片
雲豹能源總經理趙書閔。圖/本報資料照片

國內循環經濟永續發展整合服務集團雲豹能源公布2025年第1季財報，合併營收達9.96億元，營業毛利為1.18億元，展現在綠能交易與工程服務領域穩健的市場需求。不過因相關策略投資受到金融市場波動影響評價損益，導致歸屬母公司業主純損2.41億元，每股虧損1.77元。

雲豹能源表示，隨著國內企業對綠電需求急遽增加，雲豹能源的綠電交易業務持續成長，第1季綠電交易營收較去年同期成長 61.73%，貢獻整體營收的 40.18%。集團旗下售電子公司天能綠電持續提供靈活多元的綠電解決方案，協助企業邁向淨零轉型。自去年以來，天能綠電於國內光電售電憑證市場銷售量穩居第一，市占率達28.14%，鞏固其市場領導地位。

工程收入方面，占總營收比重 34.16%，其中水處理工程營收較去年同期成長 13.13%，佔總營收21.99%。值得一提的是，集團旗下水處理子公司煒盛環科承攬之「全台最大三級汙水處理廠——濱江水資源再生中心」已於第1季動工，預期將成為未來穩定的營收來源。另一方面，儲能工程展現強勁成長潛力，與錸寶合作建置的60MW儲能案場已開始持續認列營收，預期第2季表現將更為亮眼。

雲豹能源表示，雖短期金融市場波動對損益造成影響，但公司核心業務穩健成長，將持續以多元再生能源以及低碳創新服務，推動能源轉型與永續發展。

營收 綠電 雲豹能源

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