全台首座ADI試產平台啟用 金屬中心助攻鑄鐵產業高值化

金屬工業研究發展中心為滿足精密機械元件對高精度、高剛性與輕量化的需求，建置全台首座「沃斯回火球墨鑄鐵試產平台」，全面優化熱處理與智慧檢測製程，最大處理量可達600公斤。

金屬中心表示，傳統鑄鐵普遍仰賴熱處理技術強化力學特性，因應全球淨零碳排趨勢，產品開發需兼顧製程能耗與材料替代性。中心新建置的沃斯回火球墨鑄鐵試產平台導入高溫加熱爐、鹽浴爐、清洗機與AI影像辨識模組等創新設計，爐溫控制精度±6°C，並能透過監測系統，即時掌握爐內溫度分布，穩定品質。

此平台採用過橋機構設計，可將高溫段材料快速轉移至低溫段，縮短處理時間並維持熱處理效果；階梯式結構的清洗設備能有效分離並回收清洗介質，降低耗材與運行成本。AI金相影像智慧辨識模組，則可快速分析材料顯微結構，辨識準確率逾9成，檢測時間由30分鐘縮至10分鐘。

中心進一步表示，沃斯回火球墨鑄鐵（Austempered Ductile Iron, ADI）採用特殊熱處理程序，球墨鑄鐵強度、韌性增高，被譽為「鑄鐵升級版」。且更具減碳效益，是國際間廣受關注的低碳金屬材料。據產業調查，全球ADI應用市場至2027年，產值可望達283.5億美元。

目前沃斯回火球墨鑄鐵試產平台已成功應用於太陽能關鍵零組件，以ADI材料取代原有鋁青銅，抗拉強度提升60%，生產成本降至原本的三分之一，能源耗損率減少超過3.5倍。也能依不同場域的需求，進行鑄品性能調控，應用到農機具、軌道車輛與機械設備。