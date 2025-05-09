建通營收／4月2.72億元、年增1.98% 特殊新型銅材穩定出貨
建通精密（2460）公告2025年4月合併營業收入為2.72億元，月減14.87%，年增1.98%。建通集團表示，4月營收較上月下滑，因部分已達交期之客戶延誤提貨，致使當月營收減少，儘管端子業客戶交貨時程調整影響短期營收表現，該公司位於高雄路竹的特殊新型銅材廠持續穩定交貨，4月出貨噸數相較上月仍有增加，將持續與客戶保持密切合作，妥善調度產能與交貨安排，以確保營運穩定並降低短期波動對整體業績之影響。
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