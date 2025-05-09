台灣高速運算成就被看見 圖靈獎得主盛讚

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

2021年圖靈獎得主唐加拉（Jack Dongarra）8日表示，AI時代的高速運算（HPC）不僅是技術競賽，更是國家科技實力的象徵，台灣在HPC領域持續投入，將進一步強化在全球科技版圖中的競爭力，為AI創新奠定堅實基礎。

唐加拉對數值算法和開源軟體庫的演進有開創性貢獻，被譽為是推動全球HPC發展的關鍵人物，並於2021年獲得有「計算機界諾貝爾獎」圖靈獎殊榮，現為美國田納西大學名譽教授。

唐加拉8日出席由諾科獎國際文教交流協會主辦的「2025諾科獎台北峰會」，以「AI時代的高效能運算」為題發表專題演講。這位圖靈獎得主得主深入探討超級電腦的發展歷程、AI與機器學習的未來趨勢，強調HPC在全球科技競爭中的重要性，並盛讚台灣在HPC領域的努力。

唐加拉指出，科學研究依賴理論、實驗和模擬三大支柱，當實驗成本過高或技術受限時，模擬成為研究的關鍵工具，這正是超級電腦發揮優勢之處。透過數值模擬，科學家在虛擬環境中進行複雜實驗，如地震預測、氣象模擬和藥物設計，有效縮短研究時間並降低成本。

他表示，超級電腦歷經數次技術變革，從早期的向量機發展至現今以X86架構與GPU加速系統為主流。AI和機器學習的快速發展，依賴龐大數據和算力支撐。現代AI模型規模已達數萬億參數，推動超級電腦成為科學研究和技術創新的核心動力。超級電腦的高效能運算，支撐了AI在自駕車、醫療和金融等領域的應用。

他特別提到台灣在全球HPC領域中表現亮眼。根據超級計算機TOP500排名，台灣已有七套系統入榜，包括中央氣象局和國家高速網路與計算中心，展現出在氣象和科研應用上的實力。

面對AI與HPC的迅速發展，全球科技競爭日益激烈。唐加拉認為，如何突破功耗瓶頸、提升算力效率，將是未來的重要課題。台灣在高效能運算技術上的成果，為全球科技界帶來了寶貴經驗，未來將在數位經濟中發揮更大作用。

他強調，科學研究依賴理論、實驗和模擬三大支柱，當實驗成本高昂或技術受限時，數值模擬成為關鍵工具，這正是超級電腦發揮強大計算能力的核心應用。台灣在這方面的技術實力，讓它在全球HPC領域中佔據了重要位置，不僅提供了關鍵的硬體支持，還在AI算法與應用層面展現出顯著的創新能力。

AI 機器學習 超級電腦

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