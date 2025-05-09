代銷新勢力「全地產」打造旗艦店 數位銷售、沉浸式賞屋創造新藍海

面對房市逆風，代銷新勢力「全地產」8日宣告品牌旗艦店開幕；全地產創辦人黃楷鈞，一位七年級生，選在此時砸逾千萬元投入不動產市場，他，到底看到哪些機會點。

2024年「全地產」成立，今年更在北市東區，大動作砸逾千萬元打造品牌旗艦店；黃楷鈞表示，「全地產」業務，包括預售新案代銷、新成屋、中古屋都賣，是屬於次世代的一站式銷售平台，平台打破代銷與仲介界線，創造聯銷共享新模式，透過仲介導客，以及預售案銷售的「雙軌導流模式」售屋，與傳統代銷、成屋仲介的營業、銷售模式非常不同。

黃楷鈞分析，現行代銷業依靠廣告帶進人流、仲介則靠人脈帶客，但「全地產」首創的「雙軌導流模式」，仲介業務可攜帶自有客戶至店，由專業團隊接待、銜接成交，提升服務品質與成交效率；但預售案來客亦能透過平台、延伸至中古屋交易與資產管理，完整串聯客戶多方置產配置需求。

另外「全地產」的廣告行銷模式也與傳統仲介不一樣；黃楷鈞舉例，去年代銷新案「吉祥．如藝」，不到一年完銷130億元案量，靠得是「精準廣告投放」，以及廣告來源追蹤、交叉統計分析、成交預測等渠道和模式。

他指出，傳統代銷仍以平面廣告、看板與POP為主，對成效難以追蹤，但「全地產」則導入以FB、Google廣告為基礎的數位投放架構，並開發合作型網紅與Line分享機制，光是數位成交比例達80%、其中五成來自分潤型網紅渠道，三成來自FB、Google廣告。

「全地產」賞屋體驗方式也很不同，他表示，傳統案場以模型、紙本平面圖以及實品屋為主，但「全地產」導入Apple Vision Pro虛擬實境，搭配數位互動式模型，消費者對未來自己家的輪廓是有概念的，而不是停留在想像，是能即時預見未來住宅的視角與空間感。

黃楷鈞指出，位於東區的「全地產」品牌旗艦店，不僅打造整合代銷與仲介優勢的次世代房產平台，更期待成為國內最美的「房屋銷售門店」，旗艦店不僅以智慧家居展示控制系統、太陽能綠能照明，符合ESG節能規範，更有沉浸式虛擬實境賞屋體驗、互動式建築模型展示，嶄新的銷售模式，將開創房地產銷售全新格局。

黃楷鈞表示，建設公司可靈活運用旗艦店做為高質感共享接待基地，降低布建成本，提升案場形象與來客體驗，創新聯銷共享模式，將為市場帶來更靈活、更高效的銷售方案。