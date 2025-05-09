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半導體關稅調查 反應不佳…市場瀰漫不安情緒

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
美國針對半導體關稅細節展開的公眾意見調查台北時間昨日中午12時截止，共有43篇利害關係人回覆。（路透）
美國針對半導體關稅細節展開的公眾意見調查台北時間昨日中午12時截止，共有43篇利害關係人回覆。（路透）

美國針對半導體關稅細節展開的公眾意見調查台北時間昨（8）日中午12時截止，共有43篇利害關係人回覆。至昨天截稿前，美方並未宣布半導體關稅進一步消息，即便最後發出的公眾意見較截止日倒數三天前的十篇增加逾三倍，但絕對數字仍偏低，在表態意見不多下，業界對半導體關稅開徵與否仍瀰漫不安情緒。

半導體關稅疑慮罩頂，台積電（2330）昨天股價最後一盤出現神祕大單摜壓，7,416張以市價敲出，垂直下殺15元由紅翻黑，終場收當日最低價918元，下跌10元，拖累大盤指數翻黑，今（9）日恐面臨900元關卡保衛戰。台積電ADR周四早盤在平盤附近震盪。

外媒報導，川普政府最快本周就會宣布半導體關稅，據傳稅率在25%到100％之間，並基於晶圓產出地課徵，以推動半導體回流美國生產。法人分析，在短期消息不明之際，市場觀望氣氛濃厚。

因應半導體關稅相關前置作業，美國先前以「國家安全」對半導體展開調查，聚焦14項細節，涵蓋外國補貼、供應鏈依賴風險、國內產能瓶頸等核心議題，廣邀利害關係人提供意見，業界認為相關公眾意見徵詢狀況，是後續川普政府是否開徵半導體關稅，以及訂定稅率高低的關鍵指標。

上述美國半導體公眾意見徵詢，於台北時間昨天中午12時截止。本報5日披露，在截至日倒數三天僅十篇意見回覆，遠不如課徵銅、木材關稅的公眾意見徵詢回覆狀況。根據美國商務部公告，公眾意見徵詢截止，共收到43篇回覆。

業界認為，232條款調查對台廠無負面影響，但最終僅43篇回覆，「真的很冷清」，美方後續實際半導體關稅政策變化需要持續觀察。

美國官方近期將公布半導體關稅以及232條款國安調查結果，一般預期232條款接棒301條款將對大陸半導體廠商受政策補助的傾銷將有後續管制措施。

美方尚未揭露最終公眾意見內容與半導體關稅動態，但市場憂心意見仍偏少，實際情況尚待美國官方最終對外說明，也讓市場不安。

半導體 美國商務部 關稅

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