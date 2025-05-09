宏碁首季獲利大減逾六成 公司強調匯率影響應看長期表現

宏碁（2353）今年第1季受惠於PC提前拉貨效應，帶動毛利率、營益率都較前一季與去年同期成長，但在匯兌損失4.45億元衝擊下，導致單季稅後純益大減逾六成，獲利為近八季低點，每股純益0.17元。宏碁強調，一直都有匯率風險管理的相關措施，匯率影響應看長期表現而非單一季度。

宏碁昨（8）日公布今年首季財報營收613.38億元，季減7.1%、年增4.3%；毛利率10.6%，年比、季比皆增長0.1個百分點，營業利益10.39億元，季增1%、年增33%，本業增長，營益率1.7%，季增0.1個百分點、年增0.4個百分點。

不過，首季業外虧損8,100萬元，相較前一季度業外收益14.16億元及去年同期的13.36億元，出現大幅衰退，主因今年首季出現4.45億元的匯損。

導致稅後純益降至5.15億元，季減64%、年減57%。宏碁表示，一直都有匯率風險管理的相關措施，匯率影響應看長期表現。

法人原先預期，宏碁今年首季受到提前拉貨至北美市場備貨所帶動，營運表現將「淡季不淡」。儘管本業確實有成長，但罕見在首季出現匯損情況，由於新台幣近期急升，外界普遍認為，電子廠就算有匯損，應當是在第2季財報出現，沒想到在首季已有大型電子廠出現匯損狀況。

從宏碁地區營收比重來看，首季泛亞地區占比為54.1%、歐非中東20.7%，美國市場則為25.2%，相較前一季度的26.5%略微下滑，但較去年同期23.3%提升。

宏碁第1季非電腦及顯示器事業占營收31.6%，已公開發行公司貢獻營業淨利的50.1%，顯示宏碁近年培養的新事業持續成長。

宏碁董事長陳俊聖先前示警，全球供應鏈持續受到地緣政治、貿易壁壘、通貨膨脹及貨幣波動等議題挑戰，宏碁將隨時保持警覺，彈性調整業務和營運策略，包含外匯管理、縮短供應鏈以便更接近市場，最大程度降低風險並優化庫存管理。

此外，宏碁將於5月20至23日舉行的台北國際電腦展推出一系列創新產品，包含AI PC、顯示器、電競與網通產品等，亦將展出子公司的智慧解決方案。