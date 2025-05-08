國巨業績連二月創新高

國巨（2327）昨（8）日公布4月合併營收為115.03億元，連續二個月創下新高，月增3.6%，年增7.5%；前四月合併營收426.07億元，年增8.67%。

國併表示，4月業績較3月成長，主要受惠中國五一連假前的備貨需求，以及因應關稅不確定性的提前拉貨效應。

展望未來營運，國巨表示，地緣政治重大不確定性依然存在，但客戶庫存已逐漸達到健康水平，持續審慎應對未來經濟情況，並密切關注各國匯率變化。

觀察第2季營運，國巨先前預期，AI和中國大陸電動車市況強勁，來自關稅的直接影響可控，預估第2季營收小幅季增個位數百分比，毛利率和營業利益率略增。

展望2025年，國巨董事長陳泰銘在股東會營業報告書中擘劃四大方向，強調今年首要之務是達成年度與獲利成長目標，管控費用並管理庫存，同時藉由併購擴大平台規模，以及擴展高階市場並提升利基產品比重。