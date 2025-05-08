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國巨併芝浦 二度調高收購價…併購案規模直逼200億元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
被動元件大廠國巨。聯合報系資料照
被動元件大廠國巨。聯合報系資料照

被動元件大廠國巨（2327）昨（8）日公告，二度調高對日商芝浦電子的收購價，由每股5,400日圓增加到6,200日圓，調幅14.81%。國巨過去多次發動併購，此次罕見對併購標的二度調高收購價，使得本次收購規模衝上945.27億日圓（約新台幣197.26億元）。

國巨強調，持續以誠意爭取芝浦電子經營團隊與特別委員會支持此次公開收購，期盼透過公平且透明的程序，擴大芝浦利害關係人的企業價值。國巨將從今（9）日起開始公開收購芝浦電子，擬於今年第3季完成。

經過二度調升收購價後，國巨最新提出收購芝浦電子的價格比今年2月一開始出價4,300日圓增44.19%。

業界分析，國巨再次提高收購價，應與日本精密零件供應商美蓓亞三美在4月出面搶親芝浦電子，並且一路提高收購價，由原訂每股4,500日圓，5月提高至5,500日圓有關。國巨昨日進一步提高收購價至6,200日圓，比美蓓亞高12.72%，展現互相競價態度。

芝浦電子受到大廠追捧，股價一路衝高，從2月6日盤中低點3,835日圓，一路上漲到昨日收盤價6,150日圓，波段漲幅逾六成，國巨二度調高後的收購價，較芝浦電子昨日收購價溢價約0.8%。芝浦電子2024財年全年營收為324.01億日圓，較前一年度的331.93億日圓下降約2.4%，毛利率落在28%，獲利則為38.22億日圓，與前一年度的38.31億日圓基本持平，每股純益約248.5日圓。國巨昨天宣布，公開收購日期從5月9日開始，預計在今年第3季完成，目標收購芝浦電子普通股1,524萬6,293股，若最終有效應賣股數未達預定收購股數，但已達最低收購股數762萬3,147股（約預定收購股數50%）時，此次公開收購數量條件成立。

國巨 日圓

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