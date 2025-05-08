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中華電赴德州設新據點

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

中華電信（2412）搶搭AI超級電腦商機，緊跟台商腳步，昨（8）日於法說會宣布擴大美國布局，繼今年首季擴大亞利桑那州辦公室之後，將前進德州開設新據點。

中華電信董事長簡志誠表示，中華電信深耕美國市場已超過20年，秉持「台商在哪，中華電信就在哪」的服務理念，已在聖荷西、紐約等地設立據點，近期的設點也是基於貼近客戶、就地服務，在美國積極設點。

因應科技大廠擴大海外設點，中華電信近年前進美國亞利桑那州、日本熊本、東南亞及歐洲等地設點。隨著輝達將在德州興建超級電腦工廠，與鴻海、緯創合作，分別在休士頓、達拉斯建造超級電腦工廠，中華電信也開拓德州新據點，支持台商美國業務拓展。

中華電信表示，德州是美國南部經濟重鎮，近年在半導體、電動車等高科技領域迅速崛起，不僅吸引美國企業投資，多家知名伺服器大廠、電子與半導體企業更相繼宣布在德州建廠或擴產，形成台商新聚落，成為新興的台商重鎮，將帶動龐大的資通訊基礎建設需求。

簡志誠指出，關稅議題讓整體經濟環境快速變遷，對中華電信影響有限，反而為中華電信國際業務提供成長新契機，此次於德州設新據點，看準當地龐大產業發展潛力，貼近當地市場，結合集團資源與在地夥伴，提供客戶即時且靈活的技術服務與整合資通訊解決方案。響應美國政府促進投資政策，支持台商實踐美國製造、鏈結美國市場的重要行動。

中華電首季每股純益1.26元，營收、獲利均超過財測預估，總座林榮賜表示，行動服務穩居市場領先地位。

中華電信 台商 美國

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