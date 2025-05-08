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兩個多月來三度擴大投資 鴻海再出手 衝美國製造

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）昨（8）日代子公司Foxconn Assembly Holding Corporation公告，斥資3,600萬美元（近新台幣11億元）增加Q-Edge Corporation持股，目的為長期投資。

Q-Edge Corporation是鴻海集團在美國印第安納州的子公司，此次鴻海擴大增持Q-Edge Corporation股權，代表鴻海持續增加美國投資。

這是鴻海兩個多月來，第三度出手加碼投資美國，累計這三次投資額超過新台幣65億元，凸顯衝刺「美國製造」的決心。

法人看好，鴻海擴大「美國製造」布局，有助降低川普政府關稅壁壘風險，助益後續接單。

根據鴻海公告，此次透過Foxconn Assembly Holding Corporation，以每股10美元，取得Q-Edge Corporation普通股360萬股，總金額3,600萬美元。交易完成後，累計共持有Q-Edge Corporation普通股382萬股，持股比率為100%。

鴻海在美國生產據點包括德州、威斯康辛州與俄亥俄州等地，其中，德州與威州主要生產AI伺服器，俄亥俄州將規劃生產電動車與相關零組件等。

印第安納州過去主要負責電腦裝配，隨著美國AI資料中心與基礎建設快速興起，業界關注印第安納州未來是否生產伺服器相關產品。

鴻海3月以來頻頻出手投資美國，3月曾代子公司Ingrasys Technology USA Inc.公告，斥資1.42億美元（近新台幣47億元），取得德州休士頓土地及廠房，以因應營運需求。

之後於4月代美國俄亥俄州子公司Foxconn EV Technology Inc.公告以2,660萬美元（約新台幣8億元）取得Foxconn EV System LLC股權，作為長期投資。

鴻海董事長劉揚偉先前公開指出，鴻海四、五年前就展開全球布局，未來產業趨勢是區域化製造，也因為布局早，關稅雖有影響，但相對比較輕。

新台幣 美國 鴻海

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