OpenAI啟動全球版星際之門計畫 AI千億美元新商機來了

OpenAI昨（8）日於官網宣布，啟動全球版「星際之門（Stargate）」計畫「OpenAI for Countries」，第一階段與十個國家或地區展開合作，協助各國推動「民主AI」，打造AI基礎建設。業界估，該計畫將引爆逾千億美元（逾新台幣3兆元）AI基建大商機，鴻海（2317）優先受惠，廣達也是要角，同步迎來大單。

美國總統川普今年元月宣布由OpenAI與軟銀、甲骨文等夥伴打造「星際之門」計畫，在美國建設AI基礎設施，總投資額高達5,000億美元，由鴻海（2317）為主力代工廠，震撼全球。

OpenAI啟動全球版「星際之門」計畫

業界看好，相較於美國市場面臨進口關稅，OpenAI此次將「星際之門」推向全球非美國家，完全沒有關稅疑慮，商機更將爆發。

業界預期，「OpenAI for Countries」第一階段與十個國家或地區展開合作，每個國家都將投入至少百億美元，擴展AI基礎建設，將引爆新一波逾千億美元AI基建大商機。

法人表示，美國「星際之門」主要投資者包括OpenAI、軟銀與甲骨文，都是鴻海AI伺服器主力客戶，隨著星際之門計畫朝全球擴張，鴻海營運受惠最大。廣達也是OpenAI主要雲端供應商微軟主力AI伺服器合作夥伴，同步迎來大商機。

鴻海董事長劉揚偉先前表示，台灣占全球AI基礎建設八至九成的市占率，不管哪一個國家，都很難跟台灣脫鉤，AI市場商機非常龐大，鴻海正在全球布局，尤其在主權AI發展上，與多個國家建構AI產業鏈，目前與相當多國家洽談如何建立AI產業鏈。

廣達除為微軟伺服器主力供應商外，也同樣積極布局主權AI。廣達執行副總經理暨雲達總經理楊麒令先前曾透露，廣達已有主權AI相關投資布局進行中。

楊麒令認為，AI即國力已成為很自然的現象，所有國家都會想要AI落地，預期隨著各國法規鬆綁，或制定AI落地相關規範，相關需求會慢慢成長。

OpneAI於官網宣布推出「OpenAI for Countries」計畫，將星際之門專案擴展至全球，並承諾與各國合作開發AI基礎設施。OpenAI指出，許多國家請求協助建立類似的AI基礎設施，成為未來經濟成長支柱。

OpenAI明確點出「OpenAI for Countries」計畫的四大目標，包括：1、與各國合作，幫助其建設國內的資料中心能力。2、為各國公民提供定制化的ChatGPT服務。3、持續改進AI模型的安全和保障措施。4、共同籌集和部署國家創業基金。

OpenAI表示，將在美國政府的協作下，協助各國推動「民主AI」、建立AI資料中心，建立新型夥伴關係，並提供針對當地語言及文化所量身打造的客製化ChatGPT AI，進行在地化應用開發，以提升醫療照護、教育跟公共服務品質。

OpenAI這項計畫也將持續提升AI模型安全與保護機制，強化民主價值與人權保護，同時與各國合作，透過設立AI創業基金，鼓勵創新、並打造在地AI生態系。

OpenAI強調，科技創新一直以來都通過幫助人們拓展能力來推動經濟增長。