緯穎上季EPS 52.7元

緯穎（6669）董事會昨（8）日公布首季財報，受惠通用與AI伺服器需求暢旺，單季稅後純益97.93億元，創新高，季增38.97%，年增1.08倍，大賺逾五個股本，每股純益52.7元。

緯穎並公告，總座林威遠兼任執行長，即日起生效。緯穎前總經理暨執行長張順來先前因健康因素辭任，林威遠去年6月1日接任總座，執行長一職懸缺至昨日拍板由林威遠兼任。

緯穎首季合併營收1,706.55億元，季增47.6%，年增145.1%；毛利率8.7%，季減0.7個百分點，年減2.4個百分點；營益率7.02%，季減0.01個百分點，年減1.4個百分點；淨利率5.7%，季減0.4個百分點，年減1.1個百分點。

緯穎指出，因應政經動態與客戶需求，將持續布局全球供應鏈，強化區域性生產韌性。面對全球人力成本上升及生產效率要求，也繼續加速導入自動化生產與智慧製造技術。

緯穎董事會先前已拍板前往美國德州設廠，董事長洪麗寗日前即坦言，美國製造成本很高，長期來看，美國製造是一定要做的，而墨西哥目前也因符合《美墨加協定》（USMCA）、具免稅優勢，未來希望兩座廠區能形成區域互補。