AI伺服器接單暢旺…代工三強營收 寫最強4月

代工三強廣達（2382）、緯創、緯穎昨（8）日公布4月業績均創同期新高，廣達為1,540.11億元，也是單月史上第三高；緯創、緯穎各為1,337.04億元、638.03億元，也都是單月歷史次高。受惠AI伺服器接單暢旺，三家代工廠前四月營收均改寫同期新猷。

因3月逢季底拉貨導致基期墊高，廣達、緯創、緯穎4月營收均較3月高峰下滑，但仍是歷來最強的4月。

代工三強營收

廣達4月合併營收1,540.11億元，月減兩成，年增58.2%；前四月合併營收6,396.83億元，年增近八成，為歷年同期新高。

廣達表示，4月筆電出貨330萬台，月減32.6%，年增3.1%。廣達指出，3月逢季底拉貨旺季，當時筆電出貨大增，4月筆電客戶拉貨力道恢復平穩。

廣達預計下周三（14日）召開法說會，並公布首季財報。廣達董事長林百里日前表示，今年訂單已經有所突破、比去年更多，會有更好的成績，且今、明兩年四大美系雲端供應商（CSP）客戶需求都沒有變化。

廣達執行副總經理楊麒令日前指出，現階段評估後續擴產地點以就近服務客戶為主，目前看來在美國投資的方向會持續下去，廣達日前也公告，美國加州Fremont廠近九個月以來斥資約3,497萬美元（約新台幣11.47億元），擴充機器設備。

緯創4月合併營收1,337.04億元，雖月減12.6%，仍連續三個月站穩千億元大關，年增84.06%；前四月合併營收4,801.89億元，年增54.47%。

緯創指出，4月筆電出貨量170萬台，月減10.5%，年增6.3%；桌機出貨75萬台，月減6.25%，年增7.1%；顯示器出貨85萬台，月減17.6%，持平去年同期。

緯創指出，3月因筆電季底拉貨效應，墊高出貨基期，AI伺服器出貨維持先前預估，將逐月、逐季成長，第2季出貨量將優於首季。緯創將於下周五（16日）召開股東常會，預期董事長林憲銘將釋出最新市況與展望。

緯穎4月合併營收為638.03億元，雖月減26.35%，受惠通用伺服器與AI伺服器需求持續強勁，營收年增幅仍高達190.5%；前四月合併營收2,344.58億元，年增155.98%。

緯穎董座洪麗寗日前提到，先前市場擔憂雲端大廠算力出租需求降溫，或放慢擴充資料中心腳步，但近期法說會打破一切誤解，大廠對產能需求還是很強勁，預估資料中心投資金額仍維持年成長24%至25%。