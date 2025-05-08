協作機器人盛會登場 UR發表 AI 加速器、領銜智慧製造

全球協作型機器人龍頭Universal Robots（UR，優傲科技；隸屬於Teradyne Robotics），8日於新竹喜來登盛大舉辦Collaborate Taiwan 2025協作機器人國際盛會。活動現場匯聚近500位來自半導體、電子、金屬加工、醫療製藥等關鍵產業的專家、合作夥伴與終端用戶，共同見證優傲科技最新AI加速器在台正式亮相，並深入交流協作自動化如何助力台灣產業升級。

此次盛會中，優傲科技最新的AI Accelerator（AI加速器）、自主移動機器人 （Mobile Cobot）在台灣首次亮相，和現場超過 20 組實際應用展示，突顯智慧製造的實用且創新。為台灣智慧製造注入全新動能。

Teradyne Robotics台灣業務總監鍾秉光表示，「隨著我們在台灣及全球的合作夥伴生態系統不斷擴展，我們能夠提供更全面的解決方案來滿足各種企業需求，從大型製造商到中小型企業」。他進一步補充：「展望未來，我們希望與更多本地產業夥伴合作，推動智慧製造轉型，並提升台灣產業的全球競爭力。」

AI加速器於去年秋季在全球首次亮相。這套工具包為開發者提供一個完整的平台，可用於研究與開發各類應用，並具備開箱即用的特性，大幅縮短AI產品的上市時間。該工具包結合UR新一代軟體平台PolyScope X，並以輝達（NVIDIA）Jetson AGX Orin嵌入式運算模組為基礎，搭載NVIDIA Isaac加速函式庫與AI模組，為開發者提供強大且高效的開發環境。

Teradyne Robotics亞太區銷售副總陳培東表示，我們觀察到亞太地區，尤其是台灣，在自動化與AI整合方面的需求日益增加。優傲科技提供了一個易於使用、快速部署的機器人平台，並持續精進軟硬體技術，幫助企業靈活轉型生產，並通過URCare服務，為企業在全球擴張過程中提供強而有力的支持。

優傲科技此次完整展示旗下全系列協作型機器人（UR3e、UR5e、UR10e、UR16e、UR20、UR30）在半導體、電子零件、金屬加工、智慧物流、醫藥產業應用場景為主軸展示，展現UR協作型機器人靈活部署、高精度、高可靠性的核心優勢。