台郡董事會新任美籍總座 帶領轉型開啟新成長動能

台郡（6269）董事會今日決議通過 David Cheng 擔任公司總經理。未來，David Cheng 將帶領台郡科技轉型，專注為客戶提供傳輸整合解決方案，開啟新一波成長動能。

David Cheng 為美籍專業經理人，擁有深厚的技術背景、廣泛的國際人脈與全球化視野，熟悉全球終端市場運作與產業趨勢。他曾成功領導跨國團隊推動技術創新與營運優化，並善於整合全球資源、建立策略夥伴關係，展現卓越的策略眼光與執行能力。董事會深信，David Cheng 總經理的專業能力、國際人脈與市場經驗，將有助於台郡科技加速轉型，實現營運改善，並在 AI 與機器人等新興應用領域搶占先機，為投資人創造長期價值。

展望未來，台郡指出，在 David Cheng 總經理的領導下，將聚焦三大策略方向：改善財務結構透過精實管理與產品價值優化，實現營運轉虧為盈。

其次，擴展新興技術與市場：聚焦 AI 與機器人等高成長領域的技術研發與市場拓展。第三，深化全球供應鏈合作：提升營運效率與整體競爭力。

透過上述策略，台郡強調，將持續鞏固在高成長科技產業的領先地位，迎向新一波的營運動能與市場成長。