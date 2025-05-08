金寶為備戰「範疇3」擬推風控AI系統 高管：雛形年底出爐

老牌電子大廠金寶（2312）永續長游乃溥指出，近日有來自產業界的前輩問自己，所謂的「永續」是什麼？自己認為，「永續」就是要讓公司能確實的避免遭到各種風險的影響，這一點在企業經營中也尤為重要；他坦言，我們目前身處在台灣，就已經時常受到來自「地緣政治」、「政治角力」、「貿易關稅」等因素的影響，其中，包括美中貿易帶來的衝擊，對於企業經營來說，也都是要去避免的「風險」。

談到「風險管控」措施，游乃溥表示，企業要邁向永續經營的目標，如何「確實管控好各項市場風險」也變得格外重要，金寶為了能帶領旗下19個廠區、超過4萬名員工一同邁向永續未來，已在2021年時率先成立了「永續發展執行委員會」，並於2023年進一步籌組永續的專責（單位）團隊，負責策略的推動與溝通。為了面對2027年IFRS S1、S2範疇3的揭露要求，團隊也分別從「碳中和、永續設計、社會共融、永續採購、永續揭露、永續治理」六個面向來著手，制定多項布局計劃。

游乃溥坦言，隨著市場的不斷擴大，公司即將面臨的風險也將會持續的增加，團隊為確實的掌握所有來自「環境、社會及治理（ESG）」的風險，除提前組建「風險管理委員會」來發現不足之處，也透過委員會鑑別出超過80個風險項目，並建置「風險資料庫」，用以進行定期的風險管理及審查。他強調，要建構一個「對的」數據基礎、除了需要有「對的」人外、還要有「對的」系統，因此公司除了提早建立範疇三盤查執行細則、以及因應策略與階段目標外，也積極在各廠區、產線導入「e化系統」，以提升數據的完整性以及作業效率。

不過要完成全廠區的碳排放管理，其實非常的困難、涉及排放量也非常的龐大。對此，游乃溥則透露，成功的關鍵要素為「系統的建立」；他解釋，2027年範疇三的盤查範圍，相較範疇一、範疇二而言，明顯增加不少，且涉及的部分主要都是公司營運時，無法掌控的碳排，包括外購原物料的開採及生產、外購燃料的運送、販售之產品或勞務的使用等。大廠若想要準時「達標（完成盤查）」，除了要有供應鏈夥伴們的配合外，企業內部建置的「IT系統」同樣也非常的重要。

游乃溥表示，大廠若能提前建置好一套「合規的系統」，就能藉此掌握自家產線在生產過程中，產生的碳排放量，也能更確實掌握團隊所有需盤查的標的及總碳排放量。對此，游乃溥也進一步分享，自己在籌備建置的過程中常與資訊長討論，並相互探討有沒有可能在我們現行系統上，再找到更適合的系統，並藉此讓再升級，除標註「料號、成本碳排放」等基礎資訊，也將「碳排成本」等較細的資訊寫上，並在最後將AI技術導入系統，整個系統才算是完成。