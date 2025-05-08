鞏固台灣高科技關鍵地位 國發會網羅國際新創菁英

台灣半導體產業居世界關鍵地位，也吸引全球菁英新創團隊來台。國發會指出，今年春季共有18家國際新創，由全球35國、239家申請團隊中脫穎而出，將於5月17日至5月24日來台參與媒合與COMPUTEX/InnoVEX活動，其中與半導體領域相關新創團隊就佔了八家。

國發會指出，其餘獲選的國際新創團隊，涵蓋領域橫跨AI與數據、ESG、生醫、半導體與智慧製造，而這些團隊來自加拿大、日本、美國、瑞典、英國、韓國、以色列、荷蘭及香港，希望促成國際新創與台灣企業實質合作，使台灣成為連結國際創新能量的重要樞紐。

國發會產業發展處處長蕭振榮今指出，國發會長期推動邀請國際前瞻科技新創來台與企業交流計畫(Startup Global Program)，自2015年啟動至今，已吸引來自全球90國、超過3,300家科技新創提出申請，並選出來自30個國家、316家高潛力團隊實地來台參與，透過媒合會議、展覽與產業交流，已有三分之一參與的團隊與台積公司、聯發科技、廣達電腦等企業展開實質合作，使台灣成為連結國際創新能量的重要樞紐。

蕭振榮表示，Startup Global Program能吸引來自五大洲的創業家前來合作，正是因為台灣是全球科技業可信賴的供應鏈夥伴，台灣擁有全球領先半導體產業、靈活的製造能力、穩定的經商環境及高度密集的科技人才，成為許多國際新創試產、合作、進入亞洲市場的關鍵樞紐。

蕭振榮還提到，Startup Global Program精準媒合機制不僅強化國際團隊與在地產業對接，更建立完整團隊資料庫，提升後續合作機會。截至目前，已有三分之一團隊與台灣企業展開實質合作。

其中，法國團隊Wise Integration已在台設立公司，並與台積公司合作開發氮化鎵方案，適用於各種微控制器(MCU)的韌體，並可加速產品上市時程；澳洲團隊Calumino開發熱感應AI模組，獲得奇景光電投資，展現熱成像感測技術潛力；義大利團隊Exein的資安防護解決方案，導入聯發科技旗下晶片平台，預計使聯發科每年出貨數十億顆晶片具備原生資安能力。

蕭振榮表示，這些成功案例展現了台灣作為全球創新橋樑的重要角色，未來將持續促進國際新創與在地產業的深度合作，開創更多商機。

除了透過「Startup Global Program」吸引國際具前瞻技術新創來台，國發會指出，政府為協助台灣新創嫁接全球，自2024年起推動橋梁計畫，設立東京及矽谷新創基地，開啟海內外雙向生態系交流渠道，並透過率團參加國際型創新創業展會、辦理國際交流活動，積極佈局全球創新創業生態圈，目標打造「創新創業雨林生態系」。