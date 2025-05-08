首屆經濟部主辦「智慧創新大賞」 鈺創旗下鈺立微電子榮獲第一名殊榮

鈺創科技（5351）旗下專注3D視覺與AI融合應用的子公司、鈺立微電子（eYs3D Microelectronics），參加由經濟部主辦之首屆「智慧創新大賞」，憑藉其創新且實用之AI Edge Computing 感測運算系統，榮獲IC設計類企業公開組金牌第一名殊榮，充分展現其在邊緣AI與智慧感測領域的技術領先突破，以及深具國際競爭力的堅強實力。

鈺立微電子能在如此激烈的戰局中脫穎而出，關鍵在於AI Edge Computing感測運算系統之多感測器融合、即時AI辨識與邊緣運算架構的創新實力，更重要的是，該技術與產業需求緊密結合，可加速AI 邊緣運算的實際落地應用。

鈺立微電子具備IC次系統設計、演算法設計、AI模型架構與多元感測技術，不僅具備邊緣運算平台與感測模組的開發實力，更已建構完整的AI模型自主訓練、規劃與量產能力，透過導入自主資料生成與模型優化技術，協助客戶量身打造符合應用需求的AI模型，加速AI產品的商品化進程與場域落地。

此次獲獎的AI Edge Computing感測運算系統，整合多感測器融合、即時AI辨識與邊緣運算架構，可廣泛應用於智慧交通、自主機器人、無人機、安防監控與智慧場域感知等多元應用，展現高度彈性、模組化與可擴展性。系統支援即時決策與高隱私防護，特別適合需要現場即時反應與低延遲運算的智慧場景。

技術核心方面，鈺立微電子充分運用其AI Hybrid Model架構，結合輕量化模型運算與自主資料生成訓練流程，有效降低AI模型對高算力資源的依賴，並提升訓練效率與部署靈活性。此能力使得AI模型得以在邊緣端快速執行，同時保有應用精準度與資料安全性。

平台核心為eCV 4系列SoC，內含ARM Cortex-A55雙核心處理器，結合XINK Nano邊緣AI運算架構，支援YOLOv8、Pose Estimation等常見AI模型，並整合3D立體RGB影像、ToF深度感測器與演算法，可實現車牌辨識、車位狀態判斷、智慧充電管理、異常偵測等功能，並具備低功耗、低維運與高即時反應能力等優勢。

鈺立微電子同時提供完整「設計到量產（D esign-to-Mass Production, D2M）一站式整合平台」，協助客戶從AI概念建構、模型訓練、晶片模組整合，到實際導入與大規模部署，加速智慧應用落地並提升整體系統效益。