變壓器出貨助攻 士電首季獲利創同期高
台電對變壓器等產品拉貨強勁，重電大廠士林電機今天下午公布第1季歸屬母公司業主淨利約新台幣12.23億元，年增3.6%，創歷年同期新高，每股基本純益2.35元。
士電第1季合併毛利率23.56%、年增5.7個百分點，營業利益率16.11%、年增6.4個百分點，均創歷年同期新高。
法人分析，台電強韌電網計畫持續對士電變壓器等產品拉貨，部分高壓氣體絕緣開關（GIS）產品也獲市場青睞。
士電積極擴充大型變壓器產能，士電先前指出，今年第2季新廠規劃正式生產，大型變壓器產能可提升30%，因應台電、民間綠能及外銷市場所需。
士電指出，重電產品外銷占比約15%至20%，除了北美市場，也持續布局包括東南亞和日本市場。
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