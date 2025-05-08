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M31與台積電合作 推進2奈米eUSB2 IP技術創新

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
M31總經理張原熏（左）與台積電北美生態系暨聯盟管理部資深處長Lluis Paris於TSMC 北美技術論壇合影。圖／M31提供
M31總經理張原熏（左）與台積電北美生態系暨聯盟管理部資深處長Lluis Paris於TSMC 北美技術論壇合影。圖／M31提供

全球矽智財（IP）供應商円星科技（M31 ）今日宣布 eUSB2 PHY IP 已在台積電3奈米製程節點成功完成矽驗證，並於2奈米製程技術完成設計定案。

M31自2012 年加入台積電開放創新平台（OIP）IP 聯盟以來，連續七年獲「台積公司OIP年度合作夥伴獎」，展現與台積電深厚的合作關係。自2020年，M31 即於台積電7奈米製程首度推出 eUSB2 IP 解決方案，奠定其於先進高速傳輸介面IP領域的地位。

此後，M31 持續擴展其 eUSB2 IP 產品線，涵蓋5奈米、3奈米，並推進至最新的2奈米製程，與台積電先進製程藍圖高度契合，加速推動AI 智慧裝置的應用落地。展望未來，M31 正積極開發新一代 eUSB2 Version 2.0（eUSB2V2）PHY IP，目前正同步於台積電3奈米與2奈米製程節點加速研發中。

M31總經理張原熏稍早在2025 年台積電北美技術論壇上表示，M31 的 eUSB2 IP 已在多個先進製程節點成功矽驗證。此次與台積公司於2奈米節點的協作進展，更顯示我們在高速傳輸介面 IP領域的創新與承諾，致力協助客戶導入最新協議，加速晶片設計與量產流程。

台積公司先進技術業務開發處資深處長袁立本表示，透過與M31這樣的OIP 合作夥伴緊密合作，台積電與M31將共同推動下一代AI 與高效能運算應用，發揮台積電先進製程的最大價值。

台積電 奈米

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